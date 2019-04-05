Kahramanmaraş'ta Kablo Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon hattından kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde Türk Telekom
'a ait telefon hattından kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Beştepe
ve Aksakal
mahallelerinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine özel ekip oluşturdu.
Özel ekibin çalışmaları neticesinde H.A. (30), A.Ö. (25), E.H. (25) ve E.Y. (25) suçüstü yakalandı.
Zanlılarla birlikte 400 metre çalıntı kablo ve ağaç direğe tırmanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:14 Kaynak: AA
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