Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kablo Hırsızları Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Kablo Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon hattından kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Kablo Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon hattından kablo çalan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Beştepe ve Aksakal mahallelerinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine özel ekip oluşturdu.

Özel ekibin çalışmaları neticesinde H.A. (30), A.Ö. (25), E.H. (25) ve E.Y. (25) suçüstü yakalandı.

Zanlılarla birlikte 400 metre çalıntı kablo ve ağaç direğe tırmanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:14 Kaynak: AA

Elbistan, Türk Telekom, Kahramanmaraş, Güncel
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