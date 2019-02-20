Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Avlanma

Kahramanmaraş'ta Kaçak Avlanma

47 dakika önce

Elbistan ilçesinde jeneratörle balık avlayanlara toplamda 9 bin 876 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Avlanma, System.String[]
Elbistan ilçesinde jeneratörle balık avlayanlara toplamda 9 bin 876 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanma ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Kantarma Mahallesi'ndeki Söğütlü Çayı içerisinde jeneratörle balık avladıkları belirlenen K.K, E.T. ve M.D'yi yakaladı.

Şahısların jeneratörüne ve balık avlanmada kullandıkları malzemelere el koyan ekipler, kendilerine kaçak avlanmaktan 3 bin 292'şer lira para cezası uyguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Jandarma, Elbistan, Güncel
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