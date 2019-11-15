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Kahramanmaraş'ta, kaçak avlanmaya 1152 lira ceza
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, avcılık belgesi olmadan, gümeyle (avcı kulübesi) yabani ördek avlarken, jandarma ekiplerince yakalanan V.O.K.'ye, 1152 lira ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:49 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, avcılık belgesi olmadan, gümeyle (avcı kulübesi) yabani ördek avlarken, jandarma ekiplerince yakalanan V.O.K.'ye, 1152 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde, Aksu Çayı ve Sır Barajı'nın birleştiği alanda, V.O.K.'nin güme ile yabani ördek avladığını belirledi. Avcılık belgesi olmadığı tespit edilen V.O.K. ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulandı. V.O.K.'ye, 'gümeyle avlanmak'tan 379, 'avcılık belgesi olmadan avlanmak'tan 773 lira olmak üzere toplam 1152 liralık para cezası kesildi.
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