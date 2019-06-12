Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu

4 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 505 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 505 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerine telefon kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 505 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Telefonlara el konulurken, gözaltına alınan iş yeri sahipleri S.D. ve H.D, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada ilgisini çeken linke tıkladı, 49 bin lira dolandırıldı Polis, alıcı gibi davranarak kaçakçıları kıskıvrak yakaladı İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı Ülkesinde gündem oldu! Muslera'dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]