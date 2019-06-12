Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
4 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda 505 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:33 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde düzenlenen operasyonda 505 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerine telefon kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 505 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Telefonlara el konulurken, gözaltına alınan iş yeri sahipleri S.D. ve H.D, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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