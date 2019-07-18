Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
3 saat önce
Kahramanmaraş'ta polis tarafından kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
'ta polis tarafından kaçak cep telefonu satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarında faaliyette bulunan 4 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada toplam 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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