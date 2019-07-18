Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltıKAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 79 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 79 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde, kaçak cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 79 kaçak-klon cep telefonu ele geçirildi, 4 gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı
Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı! Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm izle

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]