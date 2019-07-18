Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

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Acil Durum Yönetim Merkezi'nden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

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