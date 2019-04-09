Kahramanmaraş'ta Kaçak Hap Operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak cinsel içerikli hap ve tütün ele geçirildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak cinsel içerikli hap ve tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir seyyar satıcı tezgahı ve iki iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 147 değişik markalarda kaçak cinsel içerikli hap, 6 bin 100 makaron, 210 paket nargile tütünü ve 65 kilogram tütün ele geçirildi.
Ekipler, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:53 Kaynak: AA
Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak
Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz
Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum