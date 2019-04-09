Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Hap Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Kaçak Hap Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak cinsel içerikli hap ve tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Hap Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak cinsel içerikli hap ve tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir seyyar satıcı tezgahı ve iki iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 147 değişik markalarda kaçak cinsel içerikli hap, 6 bin 100 makaron, 210 paket nargile tütünü ve 65 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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