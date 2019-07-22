Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU 2 GÖZALTI
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KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU 2 GÖZALTI

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep- Kahramanmaraş yolu üzerindeki jandarma yol kontrol noktasından 27 T 2049 plakalı taksi şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Araçta arama yapan jandarma, ülkeye kaçak yollara sokulan 80 şişe içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU 2 GÖZALTI
Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
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