KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU 2 GÖZALTI
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KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep- Kahramanmaraş
yolu üzerindeki jandarma yol kontrol noktasından 27 T 2049 plakalı taksi şüphe üzerine ekipler tarafından durduruldu. Araçta arama yapan jandarma, ülkeye kaçak yollara sokulan 80 şişe içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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