Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 80 şişe kaçak içki ele geçildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ