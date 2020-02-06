Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 80 şişe kaçak içki ele geçildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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