Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Evri Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 80 şişe kaçak içki ele geçildi. Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
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