Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonunda 8 Gözaltı
26 dakika önce
Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 11 iş yerine ve ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda çeşitli markalarda 31 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:37 Kaynak: İHA
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