Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonunda 8 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonunda 8 Gözaltı

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonunda 8 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 11 iş yerine ve ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda çeşitli markalarda 31 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:37 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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