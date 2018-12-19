Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonunda 8 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 11 iş yerine ve ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda çeşitli markalarda 31 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

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