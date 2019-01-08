Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu
46 dakika önce
- Kahramanmaraş'ta kaçak içki ve tütün operasyonuKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 160 şişe sahte içki ile 800 kilogram kaçak nargile türünü ele geçirildi.
- Kahramanmaraş
'ta kaçak içki ve tütün operasyonu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 160 şişe sahte içki ile 800 kilogram kaçak nargile türünü ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında piyasaya sahte alkol süren bir kişinin otomobilde yapılan aramada 160 şişe sahte içki ele geçirildiği. Aynı gün yapılan ikinci operasyonda ise, kaçak nargile satışı yaptığı belirlenen bir işyerinde arama yapıldı. İşyerinde yapılan aramada 800 kilogram kaçak nargile tütününe el konuldu.
Her iki operasyonda otomobil sürücüsü ile işyeri sahibi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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