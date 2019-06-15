Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası
5 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:39 Kaynak: AA
'ın Türkoğlu
ilçesinde 3 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Hacıbebek Mahallesi'ndeki Omarağa mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptığı çalışmada Mehmet (48) ve Ahmet Ü. (35) ile Mehmet Y'yi (49) dedektörle bölgede "define aradıkları" sırada suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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