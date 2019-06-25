Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası
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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı iddiası, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Engizek Mahallesi Zorkun Yaylası mevkisinde bazı şüphelilerin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Bölgede kazma ve küreklerle kazı yaptığı ileri sürülen V.K. (28), O.A. (35), A.İ. (28) ve N.G. (34) suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:39 Kaynak: AA
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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