Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine Ağabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve sivil timlerle birlikte operasyon düzenlendi.


Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K. (54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58), U.A. (28) suçüstü yakalandı.


Bölgede yapılan aramada, 2 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayarı, 2 adet çubuk, 1 adet branda ve kazma ele geçirildi.


Ayrıca M.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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