Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.
Elbistan Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kalealtı
Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Hüyük
mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, T.G. (40) ve R.G'yi (25) suçüstü yakaladı.
Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarmada Komutanlığına götürüldü.