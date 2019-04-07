Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu

31 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sera görünümü verdikleri alanda kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sera görünümü verdikleri alanda kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşantepe Mahallesi Cancık Mağarası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sera görünümü vermek için branda çektikleri yerde kaçak kazı yapan T.Ç. (24) ve V.Ç'yi (29) suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:27 Kaynak: AA

Jandarma, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 19:58:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]