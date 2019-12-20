Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Ağabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve sivil timler, bölgeye operasyon yaptı.

Operasyonda, 10 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 2 yeraltı görüntüleme cihazı olmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon
HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
04:03 Motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü - Son Dakika
03:58 İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
03:57 MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
03:54 YOLCU OTOBÜSÜ, OTOMOBİL VE TIR'A ÇARPTI: 9 YARALI - Son Dakika
03:54 Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]