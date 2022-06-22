Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

22.06.2022 10:59
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatmalı Mahallesi kırsalında önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın (34) evinden ormanlık alana kablo çekildiğini fark etti.

Kabloyu takip eden jandarma ekipleri, M.G. (45) ve B.O'nun (44) barut ve gübre kullanarak patlatma yapmak suretiyle izinsiz kaçak kazı yapmaya çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandığı 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan zirai gübre ile malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen patlayıcı malzemeler, savcılık talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) imha edildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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