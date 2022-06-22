Kabloyu takip eden jandarma ekipleri, M.G. (45) ve B.O'nun (44) barut ve gübre kullanarak patlatma yapmak suretiyle izinsiz kaçak kazı yapmaya çalıştığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatmalı Mahallesi kırsalında önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın (34) evinden ormanlık alana kablo çekildiğini fark etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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