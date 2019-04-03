Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı
46 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sularında Elbistan'ın Kalealtı
Mahallesi, Kalealtı Hüyük
mevkiinde jandarma ekipleri tarafından, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan T.G. (40) ve R.G. (25) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların 4 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde alanı kazdıkları tespit edilirken, 2 adet kürek ve 1 adet kazma ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:45 Kaynak: İHA
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