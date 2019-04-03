Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı

46 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sularında Elbistan'ın Kalealtı Mahallesi, Kalealtı Hüyük mevkiinde jandarma ekipleri tarafından, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan T.G. (40) ve R.G. (25) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların 4 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde alanı kazdıkları tespit edilirken, 2 adet kürek ve 1 adet kazma ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:45 Kaynak: İHA

Kalealtı, Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]