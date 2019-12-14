Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatmayayla Mahallesi'nde 4 kişinin kaçak kazı yaparak define aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Öğlen saatlerinde Çukurtarla mevkiine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K.'yi (56)kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada kazma, kürek gibi malzemeler de ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

48 yaşındaki adam, 19 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor

Son Dakika Haberleri
00:00 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
00:00 ABD Hazine Bakanı Mnuchin: "Yaptırımlar askeri çatışmalara alternatif" - Son Dakika
23:56 Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
23:56 ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak" - Son Dakika
23:54 Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcileri Eğitim ve İstişare Toplantısı başladı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]