Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

01.03.2021 11:32
Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Biçin Mahallesi'nde, 4 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen K.Ç. (58), C.S. (23), A.H. (52) ve N.B.'yi (46) suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili el dedektörleri, kazma, kürek, sikke ve haç figürü kolye ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

Kahramanmaraş, Kaçak Kazı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika


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