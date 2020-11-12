Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor, adliyede (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor, adliyede (2)
12.11.2020 20:04
6'SI TUTUKLANDIKahramanmaraş'ta açtıkları kaçak klinikte polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriyeli 1'i kadın 7 doktor sevk edildikleri adliyede cumhuriyet savcısınca sorgulandı.
6'SI TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta açtıkları kaçak klinikte polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriyeli 1'i kadın 7 doktor sevk edildikleri adliyede cumhuriyet savcısınca sorgulandı. Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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