Kahramanmaraş'ta kaçak nargile tütünü operasyonu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuflar Mahallesi'nde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı