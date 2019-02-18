Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçe merkezinde şok uygulama yapan polis ekipleri bir hafif ticari araçtan şüphelenerek durdurdu. Panelvan aracın bagaj kısmında yapılan aramada 140 paket, gizli bölmelere saklanmış bin 367 paket olmak üzere toplamda bin 507 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaralara el konuldu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Türkoğlu, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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