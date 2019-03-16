Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yapılan takip neticesinde Kahramanmaraş- Adana Çevre Yolu polis uygulama noktasında, plakası açıklanmayan araca operasyon yaptı.

Araçta yapılan aramada, 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü F.D, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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