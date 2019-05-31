Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
20 dakika önce
Kahramanmaraş'ta 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:28 Kaynak: AA
'ta 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kahramanmaraş- Kayseri
çevre yolu Hasancıklı Köprüsü üzerinde sürücüsü belirtilmeyen 46 ABL 301 plakalı otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuk sırt kısmında ve arka tampon iç kısmına gizlenmiş 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücünün daha önce 3 kez sigara kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edildi.
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