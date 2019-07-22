Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Mağralı ve Yörükselim mahallelerinde bazı bakkallarda arama yaptı.
Aramalarda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Benteke harekatı! 'Bugs Bunny' operasyonuyla yakalandılar! Karı-koca yasa dışı bahisten servet yapmış Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:41:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]