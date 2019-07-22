Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:25 Kaynak: AA
'ta polis ekiplerince bakkallara düzenlenen operasyonda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat
ilçesi Mağralı ve Yörükselim mahallelerinde bazı bakkallarda arama yaptı.
Aramalarda 1687 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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