Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
14 dakika önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir araçtan 3 bin 700 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
'ta jandarma ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir araçtan 3 bin 700 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Narlı Jandarma
Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan araç jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Araçta 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan bir kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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