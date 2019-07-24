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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir araçtan 3 bin 700 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan bir araçtan 3 bin 700 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan araç jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Araçta 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan bir kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Jandarma, Narlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
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