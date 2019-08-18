Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

7 dakika önce

Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü iki tırın dorsesine gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları iki tırı Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunda durdurdu.
Tırlarda yapılan aramalarda, dorse tabanında ve dorsede yüklü konteyner altına gizlenmiş halde 5 bin 800 paket gümrük kaçak sigarayla 8 kaçak tır lastiği bulundu.
Sigara kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı, tırlar da otoparka çektirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan talimat vermişti! Bombalanan emniyet binası millet bahçesine dönüşüyor
Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki! Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga ilçeyi savaş alanına çevirdi İzmir alev alev yanıyor! Yangın köye sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]