Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

25.04.2022 11:55
Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, Narlı mevkisinde yol kontrol noktasındaki uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Arama yapan ekipler, bagaj kısmında 2 bin 590 paket sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili S.D. (41) isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Kaçak Sigara, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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