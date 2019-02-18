Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 507 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu: Bin 507 paket sigara ele geçirildi Hafif ticari araçta bin 507 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara...

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu: Bin 507 paket sigara ele geçirildi

Hafif ticari araçta bin 507 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada bin 507 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçe merkezinde şok uygulama yapan polis ekipleri bir hafif ticari araçtan şüphelenerek durdurdu. Panelvan aracın bagaj kısmında yapılan aramada 140 paket, gizli bölmelere saklanmış bin 367 paket olmak üzere toplamda bin 507 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaralara el konuldu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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