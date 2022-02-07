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Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

07.02.2022 12:26
Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 700 paket kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 700 paket kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Çimko Yol Kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada Y.E.K. (30) şahsın üzerinde 3 gram metamfetamin, 2 adet extacy hap, ile çeşitli markalarda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Kaçak Sigara, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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