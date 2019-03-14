Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyonette 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Sigaraya 2 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyonette 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Kahramanmaraş Karayolu'nun havaalanı kavağında 27 J 0891 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirirken, sürücü H.Y.'yi gözaltına aldı. Polisler, sürücünün ifadesi doğrultusunda M.E.G. isimli bir kişiyi daha gözaltına aldı.

- Kahraanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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