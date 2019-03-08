Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta 5 ayrı adrese yapılan kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 5 ayrı adrese yapılan kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda silahın ele geçirildiği ve cinayet suçundan aranan bir şahsın yakalandığı öğrenildi.

KOM Şube ekipleri tarafından silah kanununa muhalefet, kumar oynatma, tefecilik, tehdit suçlarını önlemeye yönelik eş zamanlı olarak 3 ikamete ve 2 iş yerine yapılan operasyonda yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet 7.65 mm fişek, 10 adet 9 mm fişek, 9 adet tabanca şarjörü, 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi.

Operasyonda cezaevi firarisi F.G. (27) ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]