Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kaçak tütün satışı yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kaçak tütün satışı yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yusuflar Mahallesi'nde kaçak tütün imal edildiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 65 kilogram nargile tütünü, paketlere basılmış 24 paket kaçak nargile tütünü, 3 kutu nargile esansı, 515 nargile tütünü ambalajı, 10 kilogram nargile tütünü imalatında kullanılan yaprak tütün, ısıtma makinası ve bir miktar gıda boyası ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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