Kahramanmaraş'ta kaçakçılığa büyük darbe - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçakçılığa büyük darbe

-Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan boş ve doldurulmuş makaron ile değişik markalarda nargile tütünü ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan boş ve doldurulmuş makaron ile değişik markalarda nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki başarılı kaçakçılık operasyonlarının ardından ilçelerde de operasyon yaptı. Ekipler, yaptıkları istihbarati çalışmalar neticesinde Türkoğlu ilçesinde gümrük kaçağı tütün satışı yapılan yeri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde ve deposunda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 milyon 100 boş makaron 800 paket dolu makaron, 100 kilogram markalarda nargile tütünü ve 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.