Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta polislerce düzenlenen tarihi eser ve kaçak içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurduğu bir araçta 32 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Kaçak içkilere el konulurken, araçta bulunan K.Y. ve A.T. gözaltına alındı.

KOM Şubesi ekiplerinin yaptığı bir diğer operasyonda ise Helenistik döneme ait olduğu düşünülen 88 sikke ve 2 heykelcik ele geçirildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde bir kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, okey masasının altında bulunan çöp kutusunun içinde 88 sikke ve 2 heykelcik ele geçirdi.

Polisler kahvehanedeki M.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonun genişletilmesinin ardından M.K'nin bu eserlerin bir kısmını kaçak kazı yaparak, bir kısmını ise başkalarından temin ettiği belirlendi.

M.K.'nin tarihi eserleri temin ettiği B.K. ve V.D. operasyonla yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan 5 kişi işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.