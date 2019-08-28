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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu parçaları ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla cep telefonuna ait çeşitli parçaların getirildiği bilgisi üzerine 4 adrese operasyon düzenledi.

Yavuz Selim, Namık Kemal ve Yusuflar mahallelerindeki adreslerde arama yapan ekipler, değeri 450 bin lira olan 278 cep telefonu ekranı, 376 cep telefonu dokunmatik ekranı,149 cep telefonu ön camı, 374 cep telefonu bataryası,

85 cep telefonu şarj aleti, 22 kaçak klon cep telefonu, 232 adet cep telefonu aksesuarı ile 45 güneş gözlüğü ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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