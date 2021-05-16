Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çöçelli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Dedektör köpek "Tuş"unda katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 bin 120 paket sigara ele geçirdi.
Operasyon kapsamında yakalanan M.K. (49), T.D. (30) ve H.C.(49) hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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