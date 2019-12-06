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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçakçılık ve uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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