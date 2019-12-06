Kahramanmaraş'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede kaçakçılık ve uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.