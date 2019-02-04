Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güneşli
Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç
içerisinde yapılan aramada 564 kaçak sigara ve 51 kilo 400 gram kıyılmış tütün ve ele geçirildi. Polis
ekipleri, aracın sürücüsü İsmail İ. hakkında yasal işlem başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:57 Kaynak: AA
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