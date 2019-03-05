Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünü takip eden ekipler, kapan yardımıyla aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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