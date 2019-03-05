Kahramanmaraş'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünü takip eden ekipler, kapan yardımıyla aracı durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Araçta bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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