Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele
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Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir takside 80 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir takside 80 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narlı beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi girişinde uygulama yaptı.
Ekiplerce durdurulan bir takside yapılan aramada 80 şişe kaçak içki bulundu.
Taksideki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:45 Kaynak: AA
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