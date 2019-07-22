Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir takside 80 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:45 Kaynak: AA
'ta bir takside 80 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narlı
beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi girişinde uygulama yaptı.
Ekiplerce durdurulan bir takside yapılan aramada 80 şişe kaçak içki bulundu.
Taksideki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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