Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı üretiminin geleceği ele alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı üretiminin geleceği ele alındı

6 saat önce

Kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta, sektörün gelişimi ele alındı.

Kahramanmaraş'ta kadın ayakkabısı üretiminin geleceği ele alındı, System.String[]

Kadın ayakkabısı üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta, sektörün gelişimi ele alındı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, odada düzenlenen "Sektörel Eşleşmeler" programında, Kahramanmaraş'ın sanayisi ve ihracatıyla ülkenin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kentte 300'ün üzerinde ihracatçı firma, 2 bine yakın imalatçı şirketle Türkiye'nin kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağladıklarını belirten Zabun, şehirde rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret yapısı oluşturmak adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Ayakkabı sektörünün gelişmesi, markalaşması, ihracatta daha aktif hale gelmesi için sektör temsilcileri ile çalışmalar yaptıklarını belirten Zabun, şunları kaydetti:

"200'e yakın firmada, ağırlıklı olarak kadın ayakkabısı üretimi gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ta ürün çeşitliliği açısından kadın ayakkabısı üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Ayakkabı endüstrisinin tasarım odaklı bir sektöre dönüşümü, katma değerinin artırılması, ileri teknoloji ile entegrasyonu, markalaşmanın güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması bizim için çok önemli."

Kahramanmaraş Kunduracılar ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ali Köfte'nin de selamlama konuşması yaptığı programda, Ziylan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Mehmet Büyükekşi ve Beauty Omelette Markası kurucusu Nur Bilen Yavuzer, sektörün gelişimi ve mevcut durumuna ilişkin sunum yaptı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can ile diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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