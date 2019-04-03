Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayeti
29 dakika önce
Kahramanmaraş'ta bir kadın evine gelen şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vurarak öldürüldü.
Kahramanmaraş
'ta bir kadın evine gelen şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vurarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat
ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde ikamet eden Emine Yıldız
(45), evine gelen A.K. isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu. Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:35 Kaynak: İHA
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