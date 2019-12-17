Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı

6 saat önce

Kahramanmaraş Valiliğinde Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı, System.String[]

Kahramanmaraş Valiliğinde Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

Vali Vahdettin Özkan, valilikte düzenlenen toplantıda, eylem planı değerlendirmesi sonrasında kurumlara düşen görevlerin belirlenerek uygulanacağını söyledi.

Son dönemde kadına yönelik şiddetin artmasına değinen Özkan, "Hükümet düzeyinde bütün vatandaşlarımızın hissiyatını yansıtan, kadınlara yönelik şiddetin durdurulması, medeniyetimizde yeri olmasa da son zamanlarda giderek artan kadına yönelik şiddetle ilgili ulusal düzeyde eylem planlarımız var. Bugünlerde ise ilgili bakanlıklarımız arasında görev tanımları netleştirilerek, izleme değerlendirme sisteminin giydirdiği bir koordinasyon planı inşa edilip işletilecektir." dedi.

Eylem planının faaliyete geçirilmesi süreciyle ilgili olarak Özkan, şunları kaydetti;

"Bundan sonra kuracağımız teknik komisyonlar veya yerelde ilimize has ulusal eylem planında gözükmeyen hususlar varsa kurulun üyelerine, bu yerel eylem planı versiyonunu giydirmiş olacağız. İnşallah bu eylem planı ve koordinasyon planı, öfkenin kontrole tutulduğu, dezavantajlı gruplara karşı her hangi bir aksaklığın olmadığı bir iklimi inşa edecektir."

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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