Kahramanmaraş'ta kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES'i anlatmak ve bilinirliğin artırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, bir alışveriş merkezinde kurduğu stantta, kadınlara broşür dağıtıp KADES ile şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiği hakkında bilgi aktardı.
Polisler, şiddete maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda da kadınları bilgilendirdi.
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