Kahramanmaraş'ta kadınların güçlenmesine yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri düzenlendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, kadının ekonomik ve sosyal hayat içerisinde varlığını devam ettirecek bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda ülkenin birçok noktasında para yönetiminde kadınların olduğunu aktaran Öçal, şöyle devam etti:

"Bugün bizim Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, bir kadın ve ekonomiyi, ticareti gerçekten çok iyi yönetiyor. İşinin o kadar ehli bir bakanımız var ki ben bile bazen çok şaşırıyorum. O rakamları ezberden okuması ve söylemesini görünce, emaneti ehline vermişiz diyorum. Para stratejik bir değerdir ve bu değeri yönetme kabiliyeti ise bizim kadınlarımızda vardır. Bu noktada kurumlarımız, kadınların güçlenmesi konusunda neler yapılabilir? Bugün burada bunlar konuşulacak."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya ise Kahramanmaraş'ın kültürel ve ekonomik yönden Türkiye'nin diğer kalkınmış illeri arasında hak ettiği yeri alması için en büyük gayreti gösterenlerin kadınlar olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın dününde ve bugününde olduğu gibi güçlü geleceğinde de kadınların lokomotif gücünün belirleyici konumunu sürdüreceğine işaret eden Kaya, "Ailenin ve sosyal hayatın mimarı, evin çekip çevireni olarak Kahramanmaraş'a çok büyük katkı sunuyorsunuz. Kadın emeğini ve kadının güçlendirilmiş rolünü, Kahramanmaraş'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini, sağlam aile yapımızın ve sosyal hayatın, ekonomik hayatın teminatı olarak görüyoruz." dedi.

Seminer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Gözde Cerit başkanlığında gerçekleştirilen seminerde, finansal okuryazarlık eğitmeni Aybüke Dobur, SGK Temsilcisi Ramazan Elma, Çalışma ve İşkur Temsilcisi Ayşe Kayabaşı, KOSGEB Temsilcisi Ertuğrul Sinan Kızmaz, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu temsilcisi Kübra Tandırverdi ve TİSVA Temsilcisi Oğuz Kurtoğlu'nun sunumlarıyla devam etti.