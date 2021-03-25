KAHRAMANMARAŞ - Kafası iş makinesine sıkışan kediyi jandarma kurtardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kafasını iş makinesine sıkıştıran kedi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ceceli Mahallesi'nde bir kedinin kafasının park halindeki kepçenin lastiğinin üst kısmında sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin uğraşı sonrasında kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kediyi severek sakinleştiren ekipler, hayvanı güvenli bir alana bıraktı.
Kaynak: AA
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