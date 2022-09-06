Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1)

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş karayolu üzerindeki atık kağıt deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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