Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1) - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1)

06.09.2022 19:56
Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1)

KAHRAMANMARAŞ'ta, kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş karayolu üzerindeki atık kağıt deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta atık kağıt deposunda yangın (1) - Son Dakika

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